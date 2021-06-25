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S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
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سورية والعالم
حزب شباب مصر يدين استمرار الاحتلال الأمريكي للأراضي السورية
2021-06-24
خارجية كازاخستان تحدد موعد الجولة المقبلة من محادثات أستانا
2021-06-24
نيبينزيا: حل الوضع الإنساني في سورية من خلال احترام سيادتها
2021-06-24
مباحثات سوريّة إندونيسية لتعزيز التعاون البرلماني
2021-06-24
السفير حداد: الإرهابيون اعتمدوا على المخدرات بتمويل جرائمهم
2021-06-24
لافروف: مستمرون بتقديم الدعم لسورية في محاربة الإرهاب والتوصل إلى حل سياسي للأزمة فيها
2021-06-24
الصين: أي مساعدات إنسانية لسورية يجب أن تمر عبر حكومتها
2021-06-24
محليات
تأهل 16 فريقاً إلى التصفيات النهائية للبطولة الوطنية للمناظرات المدرسية
2021-06-24
غداً انعقاد المكتب الدائم لاتحاد المحامين العرب… محامون: نؤكد وقوفنا إلى جانب سورية قيادة وشعباً ومؤسسات
2021-06-24
لجنة الإعلام والاتصال بمجلس الشعب تناقش عمل وزارة الإعلام.. الوزير سارة: نعمل للوصول إلى إعلام وطن ومواطن
2021-06-24
120 طبيباً من دول عربية وأجنبية في المؤتمر السوري الدولي الثاني للتصلب اللويحي بحلب- فيديو
2021-06-24
الموافقة على تعويض الفلاحين المتضررين من الظروف الجوية بطرطوس
2021-06-24
التشدد في فحوص الجاهزية الفنية للمركبات بحماة للحد من حوادث السير
2021-06-24
بدء الأعمال الإنشائية بالبرج (ايه 6) بمشروع السكن البديل
2021-06-24
رياضة
المنتخب الفلسطيني يبلغ نهائيات كأس العرب
2021-06-24
140 ألف متفرج في جائزة بريطانيا الكبرى للفورمولا واحد
2021-06-24
اسي ميلان يعلن سعيه لضم دارامي
2021-06-24
الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يلغي قاعدة أفضلية الهدف خارج القواعد في جميع مسابقاته
2021-06-24
العدّاء السوري المغترب عماد بركات سابعاً في سباق الضاحية بسلوفاكيا
2021-06-24
اختتام بطولة الجمهورية بمصارعة الأذرع للرجال والسيدات
2021-06-24
هدف متأخر يمنح البرازيل الفوز 2-1 على كولومبيا
2021-06-24
اقتصاد
افتتاح معرض المفروشات والديكور والتجهيزات المنزلية (لايف ستايل)
2021-06-24
مجلس الشعب يختتم أعمال دورته العادية الثالثة بمناقشة أداء وزارة المالية.. الوزير ياغي: العمل مستمر لتحسين الإيرادات العامة وضبط الإنفاق العام
2021-06-24
شركة الدباغة تنتج وتبيع أكثر من 5 آلاف سترة جلدية
2021-06-24
حماة.. افتتاح مشروع لتعبئة مواد غذائية يؤمن 50 فرصة عمل للشباب
2021-06-24
الصين تباشر إجراءات في منظمة التجارة العالمية رداً على إجراءات مماثلة قامت بها استراليا
2021-06-24
اتفاقية تعاون علمي بين جامعة تشرين وأكساد للنهوض بالقطاع الزراعي
2021-06-24
215 شركة محلية وعربية وأجنبية في معرض بيلدكس للبناء
2021-06-24
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الشريط الأخباري
حزب شباب مصر يدين استمرار الاحتلال الأمريكي للأراضي السورية
لجنة الإعلام والاتصال بمجلس الشعب تناقش عمل وزارة الإعلام.. الوزير سارة: نعمل للوصول إلى إعلام وطن ومواطن
الرئيس الأسد يقلّد العماد علي أصلان وسام الاستحقاق السوري من الدرجة الممتازة- فيديو
شهداء وجرحى بانفجار لغم من مخلفات الإرهابيين شرقي مدينة سلمية بريف حماة
المقداد لنظيره الكوبي: تصويت الجمعية العامة لصالح مطلب هافانا انتصار دبلوماسي كبير
لافروف: مستمرون بتقديم الدعم لسورية في محاربة الإرهاب والتوصل إلى حل سياسي للأزمة فيها
الصين: أي مساعدات إنسانية لسورية يجب أن تمر عبر حكومتها
الأركان الروسية: الولايات المتحدة تواصل سرقة النفط السوري
بوتيرة متزايدة… عمليات حصاد القمح وتسويقه إلى مراكز الحبوب وإكثار البذار تتواصل في السويداء
مقتل أحد مسلحي ميليشيا (قسد) بهجوم في ريف دير الزور الشرقي
افتتاح معرض المفروشات والديكور والتجهيزات المنزلية (لايف ستايل)
2021-06-24
تصوير: معتز موعد
لايف ستايل
2021-06-24
Fadi
سابق
تأهل 16 فريقاً إلى التصفيات النهائية للبطولة الوطنية للمناظرات المدرسية
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الصحة: تسجيل 39 إصابة جديدة بكورونا وشفاء 8 حالات ووفاة 4
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