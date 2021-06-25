تأهل 16 فريقاً إلى التصفيات النهائية للبطولة الوطنية للمناظرات المدرسية

دمشق -سانا

أعلنت هيئة التميز والإبداع اليوم تأهل 16 فريقاً من مختلف المحافظات إلى مرحلة التصفيات النهائية من البطولة الوطنية للمناظرات المدرسية المقرر إقامتها في منتصف شهر آب القادم.

وذكرت الهيئة في بيان تلقت سانا نسخة منه أن 16 فريقا تأهلوا إلى المرحلة الأخيرة من أصل 48 فريقاً تنافسوا في المرحلة الأولى التي أقيمت خلال الفترة ما بين 18 و22 من الشهر الجاري على مستوى المحافظات في ثلاثة تجمعات جغرافية في “دمشق وريفها والسويداء” و”حلب” و “اللاذقية وحمص وحماة وطرطوس” لعب المشاركون فيها 78 مباراة وقام بتحكيمها 44 حكماً من الخبراء في لعبة المناظرات.

وأشارت الهيئة إلى أنه يمكن الاطلاع على النتائج التفصيلية من خلال زيارة موقعها الإلكتروني الرسمي.

والمشاركون في المناظرات مثلوا مدارس عامة وخاصة ومدارس متفوقين ومنارات الأمانة السورية للتنمية وناقشوا من خلال الجمل الجدلية المطروحة قضايا سياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية وتعليمية وخدمية سواء بتأييدها أو معارضتها بأسلوب الحوار الرصين الممنهج القائم على الدليل بالمعلومة والحجة والبرهان بما يعكس حالة حضارية راقية.

هيلانه الهندي