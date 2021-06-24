القوات المسلحة اليمنية: عملية عسكرية تستهدف معسكراً تدريبياً لقوى العدوان وتوقع العشرات من عناصره بين قتيل وجريح

صنعاء-سانا

أعلنت القوات المسلحة اليمنية عن تنفيذ عملية عسكرية واسعة باستخدام طائرات مسيرة استهدفت معسكراً تدريبياً تابعاً لقوى العدوان السعودي في منطقة الوديعة الحدودية ما أوقع العشرات من عناصر العدوان بين قتيل وجريح.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية سبأ عن المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع قوله اليوم “إن سلاح الجو اليمني المسير تمكن من تنفيذ عملية عسكرية واسعة ونوعية استهدفت معسكراً تدريبياً تابعاً لتحالف العدوان السعودي في منطقة الوديعة بعشر طائرات مسيرة نوع قاصف كي2” مضيفاً إن العملية التي نفذت خلال اليومين الماضيين “استهدفت مركز القيادة ومواقع التدريب ومواقع أخرى داخل المعسكر وكانت الإصابات دقيقة”.

وأشار إلى أن العملية أسفرت عن مقتل وإصابة أكثر من 60 من مرتزقة العدوان بينهم متزعمون بالإضافة إلى مقتل عدد من الضباط السعوديين.

وتأتي هذه العملية رداً على مواصلة النظام السعودي عدوانه على الشعب اليمني مخلفاً عشرات آلاف الضحايا ودماراً هائلاً بالبنى التحتية في اليمن.