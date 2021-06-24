ماكرون: ندعم الحوار مع روسيا لحماية المصالح الأوروبية

بروكسل-سانا

أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أنه يدعم الحوار مع روسيا لحماية المصالح الأوروبية وتحقيق الاستقرار في المنطقة.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن ماكرون قوله في تصريح قبل اجتماع المجلس الأوروبي: “أعتقد أن العمل المنجز والتقرير الذي طلبنا إعداده من المفوضية الأوروبية يسمحان لنا بالمضي قدماً في الحوار مع روسيا لحماية مصالحنا الأوروبية”.

وأشار الرئيس الفرنسي إلى “ضرورة تحديد وحدة الأوروبيين في الحوار مع روسيا فالحوار ضروري للاستقرار الأوروبي ولا يمكن اعتباره مظهراً من مظاهر الضعف لأن الاتحاد الأوروبي لا يتخلى عن المتطلبات التي يريدها”.

وجدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في مقال نشره بإحدى الصحف الألمانية أول أمس استعداد بلاده للتعاون وتعزيز الجهود المشتركة مع جميع الدول الأوروبية بما يحقق الازدهار والأمن في أوروبا.

من جهة ثانية دعا ماكرون دول الاتحاد الأوروبي إلى توخي الحذر الشديد بشأن السلالة (دلتا) المتحورة من فيروس كورونا لافتاً إلى أهمية المزيد من التنسيق بشأن دخول السائحين القادمين من خارج دول الاتحاد الأوروبي.

وقال ماكرون: “يجب أن نكون يقظين جميعاً لأن السلالة المتحورة (دلتا) التي كثر الحديث عنها وتنتشر بسرعة أكبر بكثير من السلالات الأخرى وتؤثر في الأشخاص الذين لم يتم تطعيمهم أو الذين تلقوا جرعة واحدة فقط هي قادمة” مضيفاً إن الاتحاد الأوروبي بحاجة إلى زيادة التطعيمات.