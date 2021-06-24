أكثر من 4900 إصابة بكورونا في المكسيك و1008 في ألمانيا

برلين-مكسيكو-سانا

سجلت ألمانيا 1008 إصابات جديدة و93 حالة وفاة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

ونقلت رويترز عن معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية قوله إن إجمالي الإصابات بالفيروس في البلاد وصل إلى ثلاثة ملايين و724 ألفا و806 إصابات بينما ارتفع إجمالي الوفيات إلى 90616 حالة.

المكسيك سجلت 4963 إصابة جديدة بفيروس كورونا و342 حالة وفاة ليصل العدد الإجمالي للإصابات إلى مليونين و487 ألفا و747 والوفيات إلى 231847 حالة.

وأشارت بيانات حكومية منفصلة نشرت مؤخرا إلى أن العدد الفعلي للوفيات بالفيروس قد يكون أكبر من الأرقام المعلنة بواقع 60 بالمئة على الأقل.