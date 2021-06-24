روسيا تسجل أكبر حصيلة إصابات ووفيات بكورونا منذ خمسة أشهر

موسكو-سانا

تجاوزت حصيلة الإصابات اليومية بفيروس كورونا في روسيا عتبة الـ20 ألفاً لأول مرة منذ خمسة أشهر وأعلنت غرفة العمليات الخاصة بمكافحة تفشي الفيروس التاجي في روسيا اليوم رصدها 20182 إصابة جديدة بالفيروس خلال الساعات الـ24 الماضية ما يمثل أكبر حصيلة يومية منذ الـ24 من كانون الثاني الماضي كما ارتفعت حصيلة الوفيات بواقع 568 حالة ما يمثل أكبر حصيلة منذ الـ 28 من الشهر ذاته.

وسجلت البلاد إجمالاً منذ بداية الجائحة خمسة ملايين و388695 إصابة توفي منها 131463 شخصا فيما تماثل للشفاء أربعة ملايين و915615 شخصاً.