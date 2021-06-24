الإعلان عن موعد الجولة المقبلة من محادثات أستانا حول سورية

موسكو-سانا

أعلن اللواء ياروسلاف موسكاليك نائب رئيس مديرية العمليات الرئيسية في هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية تحديد موعد الجولة المقبلة من محادثات أستانا حول سورية بين السادس والثامن من الشهر المقبل.

وقال اللواء في مؤتمر موسكو التاسع للأمن الدولي اليوم وفق ما نقلت وكالة سبوتنيك: “نعمل بنشاط على حل الأزمة في سورية في إطار صيغة أستانا التي سيعقد اجتماعها المقبل قريباً في الفترة من السادس وحتى الثامن من تموز في عاصمة كازاخستان نور سلطان”.

وقال نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف في وقت سابق إن اجتماع أستانا بشأن سورية قد يعقد نهاية تموز في نور سلطان.

وكان من المقرر أن تستضيف عاصمة كازاخستان الجولة الجديدة من مباحثات أستانا حول سورية في أيار الماضي فيما أعلن مسؤول إعلامي في وزارة خارجية كازاخستان أن الجولة أجلت بسبب جائحة كورونا.

وبدأت اجتماعات أستانا في العاصمة الكازاخية مطلع عام 2017 وعقد 15 اجتماعاً اثنان منها في مدينة سوتشي الروسية وأكدت في مجملها على الالتزام الثابت بالحفاظ على سيادة سورية واستقلالها ووحدة أراضيها ومواصلة الحرب على التنظيمات الإرهابية فيها حتى دحرها نهائياً.