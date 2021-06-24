بوتيرة متزايدة… عمليات حصاد القمح وتسويقه إلى مراكز الحبوب وإكثار البذار تتواصل في السويداء

السويداء-سانا

بوتيرة متزايدة تتواصل عمليات حصاد القمح وتسويقه لمراكز الحبوب وإكثار البذار بالسويداء وذلك بعد موسم من الكد والعمل يجني في نهايته المزارعون غلال المحصول الذي غطى بسنابله الأراضي الزراعية في مختلف مناطق المحافظة.

ومن أحد الحقول المزروعة بالقمح بريف السويداء الغربي رصدت كاميرا سانا عمليات الحصاد حيث ذكر المزارع حسام الحلبي أنه زرع 70 دونما بعلاً منها 30 دونما قابلة للحصاد ووضعها مقبول والباقية استفاد من الاتبان الناتجة عنها وخصص جزءاً منها للثروة الحيوانية مبديا استعداده لتسليم إنتاجه لمراكز الحبوب ومؤكداً أهمية العمل بالسنوات القادمة لحفر آبار لزيادة الإنتاج للمحاصيل كون اعتمادها حاليا بالمواسم على مياه الأمطار فقط.

وبحسب المزارع خليل الشاطر فإن واقع الموسم مقبول ويجب الاستمرار بالعمل الزراعي والمحافظة على أرض الآباء والأجداد موجها الشكر لمن يعمل على تذليل الصعوبات التي تواجه المزارعين.

ووفقاً لرئيس الجمعية الفلاحية في قرية الطيرة فايز هنيدي فإن الأراضي المزروعة بالقرية تبلغ 2800 دونم منها 1000 دونم قابل للحصاد مبيناً أن الإنتاج للدونم الواحد تراوح للزراعات البعلية بين 30 و 90 كيلوغراماً وللزراعات المروية بين 50 و 150 كيلوغراماً.

وعلى وقع صوت حصادته التي تنتقل بين الأراضي ذكر رمزي الشاطر صاحب حصادة أنه تم توفير مستلزمات الحصاد من المازوت مبينا أنه من خلال عمله بأكثر من موقع لاحظ أن الإنتاجية بالدونم تفاوتت بين أرض وأخرى.

ووفقاً لرئيس دائرة زراعة السويداء المهندس سعادي الحسين فإن عمليات الحصاد للقمح تتواصل إما بشكل يدوي ببعض المواقع أو من خلال الحصادات التي بلغ عددها 88 حصادة تم توفير مستلزماتها من المازوت بواقع 2 ليتر للدونم البعل و 3 ليترات للدونم المروي مبينا أن نسبة المساحات المحصودة وصلت حتى الآن إلى 56 بالمئة للقمح البعل و 11 بالمئة للقمح المروي.

وأوضح الحسين أن واقع محصول القمح المروي جيد للموسم الحالي أما القمح البعل فهو مقبول نوعاً ما نتيجة تأثر إنتاجيته بالظروف الجوية التي سادت خلال فترة نموه.

وتتم عمليات استلام القمح كما ذكرت رئيسة دائرة التسويق في فرع المؤسسة العامة لإكثار البذار بالسويداء المهندسة سلاف السعد بشكل ميسر من حيث تنظيم الدور وتفريغ حمولات الشاحنات بالسرعة اللازمة وذلك بعد أخذ العينات منها وفحصها مخبريا ومطابقة نتائجها إضافة لرصد القيم المالية اللازمة للإسراع بصرف مستحقات المزارعين الذين يسلمون محصولهم للمؤسسة.

وبحسب مدير مكتب المؤسسة السورية للحبوب المهندس يوسف وهبي فإنه تم تقديم تسهيلات للمزارعين تضمنت إضافة مكافأة قدرها 100 ليرة زيادة على سعر كل كيلوغرام يتم تسليمه للمؤسسة ودفع أجور النقل وزيادة قيمتها للطن الواحد من 2000 ليرة إلى 9000 ليرة للذين ينقلون المحصول إلى مطحنة أم الزيتون ومن 1000 ليرة إلى 6000 ليرة للذين ينقلون المحصول لمركز المزرعة إضافة لتوفير المازوت بالسعر المدعوم بواقع 50 ليتراً لمسافة النقل التي تزيد عن 30 كيلومتراً و 35 ليتراً للمسافة التي تقل عن ذلك فضلاً عن توحيد معاملات شراء الأكياس وحصرها جميعها بمركز دوار العنقود وكذلك تكفل المؤسسة بدفع أثمان الأكياس القديمة التي يتم تسليم المحصول بها.

مدير المصرف الزراعي التعاوني بالسويداء المهندس نسيم حديفة أشار إلى بدء المصرف بصرف أثمان القمح للمزارعين للموسم الحالي بشكل ميسر ودون تأخير وبغض النظر عن مديونية المزارع لمؤسسات الدولة وذلك عقب ورود قوائم بأسمائهم من المراكز التي تسلمت محاصيلهم.

عمر الطويل