فرنسا تتصدر مجموعتها والبرتغال تبلغ دور الستة عشر

بودابست-سانا

سجل كريستيانو رونالدو هدفين من ركلتي جزاء ليرسل البرتغال حاملة اللقب لدور الستة عشر في بطولة أمم أوروبا لكرة القدم بعد التعادل 2-2 مع فرنسا اليوم بالمجموعة السادسة.

وتصدرت فرنسا بطلة العالم المجموعة بفرق نقطة واحدة عن ألمانيا صاحبة المركز الثاني بينما احتلت البرتغال المركز الثالث بالتساوي في النقاط مع ألمانيا.

ودخلت البرتغال المباراة وهي لا تعرف مستقبلها في البطولة لكن رونالدو وضع فريقه في المقدمة من ركلة جزاء ليصبح أول لاعب أوروبي في تاريخ كأس العالم وبطولة أوروبا يسجل 20 هدفاً إجمالاً في المسابقتين.

وهز كريم بنزيمة مهاجم فرنسا الشباك مرتين ليضع فريقه في المقدمة لكن رونالدو أدرك التعادل من ركلة جزاء أخرى ليعادل رقم الإيراني علي دائي القياسي كأكثر من سجل أهدافاً دولية في كرة القدم برصيد 109 أهداف.

وكافحت ألمانيا لتتعادل 2-2 مع المجر في ميونيخ لتطيح بمنافستها من البطولة وتماسكت البرتغال في بودابست لتحجز مكانها في دور الستة عشر وتواجه بلجيكا في 27 حزيران في إشبيلية.

وستتقابل فرنسا مع أوكرانيا أو سويسرا في بوخارست في 28 حزيران.