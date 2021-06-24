إصابة عدد من مرتزقة الاحتلال التركي جراء تجدد الاقتتال فيما بينهم في مدينة رأس العين بريف الحسكة

الحسكة-سانا

أصيب عدد من مرتزقة الاحتلال التركي من التنظيمات الإرهابية جراء تجدد الاقتتال فيما بينهم في مدينة رأس العين المحتلة بريف الحسكة الشمالي الغربي.

وذكرت مصادر محلية لمراسل “سانا” أن اقتتالاً بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة دار اليوم بين مجموعات إرهابية مدعومة من قوات الاحتلال التركي في عدة أحياء وشوارع رئيسة في مدينة رأس العين ما أدى إلى إصابات بينهم ووقوع أضرار في منازل الأهالي وممتلكاتهم.

ولفتت المصادر إلى أن الاشتباكات التي استخدمت فيها أسلحة خفيفة ومتوسطة اندلعت بين المجموعات الإرهابية جراء التناحر للسيطرة على طرقات التهريب مع الأراضي التركية وتسببت بحالة من الخوف والهلع بين الأهالي الذين اضطروا إلى الاختباء في منازلهم لفترات طويلة.

وتشهد مناطق سيطرة الاحتلال التركي ومرتزقته حالة من الفوضى والاقتتال بين الإرهابيين الذين يتحكمون بمصير الأهالي في تلك المناطق حيث سجل العديد من عمليات التصفية والاغتيالات بين قادة المرتزقة الإرهابيين بسبب الخلاف على المسروقات وطرق التهريب التي يتم فرضها على الأهالي.