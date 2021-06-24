رونالدو يعادل رقم الإيراني علي دائي القياسي بعدد الأهداف الدولية

بودابست -سانا

عادل البرتغالي كريستيانو رونالدو رقم الإيراني علي دائي القياسي بعدد الأهدف الدولية في كرة القدم برصيد 109 أهداف وذلك بعد هدفيه في مرمى فرنسا ببطولة أمم أوروبا لكرة القدم اليوم.

وسجل رونالدو هدفا من ركلة جزاء في الشوط الأول ليضع البرتغال في المقدمة وأضاف الهدف الثاني بنفس الطريقة في الشوط الثاني.

يذكر أن كريستيانو رونالدو سجل هدفه الخامس في بطولة يورو 2020 بعد أن سجل هدفين في مرمى هنغاريا بالجولة الأولى ثم أحرز هدفا آخر في شباك منتخب ألمانيا بالجولة الثانية قبل أن يوقع على ثنائية جديدة أمام فرنسا.

ووصل رونالدو إلى 109 أهداف بقميص منتخب البرتغال خلال 178 مباراة خاضها على الصعيدين الودي والرسمي وتوزعت أهدافه بـ 19 هدفا في مباريات ودية و90 هدفا في مواجهات رسمية.