تنظيم عشرات الضبوط التموينية في دمشق وطرطوس وديرالزور

دمشق-سانا

نظمت مديريات التجارة الداخلية وحماية المستهلك في محافظات دمشق وطرطوس وديرالزور عشرات الضبوط التموينية بحق فعاليات تجارية ومحطات وقود ومخابز مخالفة.

ففي دمشق ضبط عناصر مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك مخالفات شملت مواد تجميل منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر ضمن محل مكياجات في الحريقة إضافة إلى تنظيم ضبوط أخرى تتعلق بمخالفة التعليمات الإدارية الخاصة بوسائط النقل وعدم الإعلان عن الأسعار وعن أجور بدل خدمات النقل في كراجات نهر عيشة وعدم إبراز فواتير شراء مفرق.

وتضمنت الضبوط مخالفات الاتجار بالخبز التمويني وحيازة وعرض مواد مجهولة المصدر منتهية الصلاحية وعدم الإعلان عن الأسعار في باب سريجة والحميدية والدويلعة وباب الجابية وكفرسوسة ومساكن برزة والعباسيين وعينات لمواد الجبنة بأنواعها والبوظة وملح طعام وشامبو من عدة منتجين في باب شرقي والصناعة.

وفي طرطوس نظم عناصر المديرية في المحافظة 15 ضبطاً طالت محطات محروقات ومحلات تجارية ومطعماً شعبياً في الفاخورة وإغلاق محل في الدريكيش والاتجار والتصرف بالمواد المدعومة ومحل في بانياس بمخالفة حيازة مواد منتهية الصلاحية.

كما تم إغلاق 4 محلات في القدموس وبانياس بمخالفات جسيمة وتنوعت باقي الضبوط بين ضبوط عينات وعدم حيازة فواتير شراء وعدم مسك سجل حركة بالمبيعات.

وفي ديرالزور ضبطت دوريات حماية المستهلك كمية طنين من الدقيق التمويني بأحد المستودعات بناحية العشارة بالريف الشرقي بديرالزور تم تجميعها من مخبزي ترقا والنصر بالعشارة حيث جرت مصادرة الكمية وتسليمها لمطحنة الفرات وتنظيم الضبوط اللازمة بحق المخالفين واحالتهم موجودا للقضاء.

وتم ضبط كمية 2780 كغ من القمح بحوزة أحد الأشخاص لم يقم بتسليمها للمراكز المعتمدة لتسليم الحبوب وتمت مصادرة الكمية وتسليمها لمركز الفرات التابع لفرع السورية للحبوب وتنظيم المخالف الضبط التمويني بالاتجار بمادة القمح المدعوم واحالته للقضاء كما تم تنظيم ضبطين تموينيين بمخالفة عدم الإعلان عن الأسعار بشارع الوادي.