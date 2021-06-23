أحدث المستجدات التشخيصية والعلاجية في المؤتمر العلمي للجمعية السورية للمولدين والنسائيين

دمشق-سانا

يتضمن المؤتمر العلمي الخامس عشر للجمعية السورية للمولدين والنسائيين الذي انطلقت فعالياته اليوم أكثر من 30 محاضرة حول الجراحة التنظيرية والتوليد والحمول عالية الخطورة والأمراض النسائية وطب الأم والجنين والأورام النسائية والخصوبة والعقم.

ويتزامن المؤتمر الذي افتتح في فندق الداماروز بدمشق مع مرور خمسين عاماً على تأسيس الجمعية وتستمر فعالياته حتى الـ 25 من الشهر الجاري ويشمل برنامجه العلمي سبع جلسات علمية وورشتي عمل حول المشيمية المندخلة وتحريض الإباضة الى جانب معرض طبي يشارك فيه عدد من شركات الصناعات الدوائية والأجهزة الطبية.

وفي كلمة له خلال المؤتمر أشار وزير الصحة الدكتور حسن الغباش إلى أن المؤتمر يحمل قيمة مضافة نظراً للمواد العلمية المطروحة خلال جلساته والنقاشات التي ستتم على هامشه ويؤكد استمرار الحركة العلمية وتبادل الخبرات بين الأطباء في سورية والمغتربين والأجانب الذين استطاعت الجمعية التواصل معهم عبر الانترنت.

وأشار نقيب أطباء سورية الدكتور كمال عامر في كلمته إلى أن المؤتمر يعنى بموضوع الصحة الإنجابية الذي حقق تطوراً كبيراً في سورية لجهة رعاية المرأة خلال الحمل والولادة وأسهم بانخفاض نسبة الوفيات.

وفي كلمة مماثلة لفت رئيس الجمعية الدكتور مروان الحلبي إلى أن المؤتمر يهدف الى تسليط الضوء على أحدث المستجدات التشخيصية والعلاجية في مجال الصحة الإنجابية والمستجدات العلمية وفق الطب المسند بالدليل وتطوير السوية العلمية والممارسة السريرية للأطباء والطلاب المقيمين إضافة الى تبادل الخبرات.

وفي تصريح للصحفيين بين وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور بسام ابراهيم أن المؤتمرات العلمية والمشاركات التي تشهدها سواء عبر المحاضرات المباشرة أو المشاركة عبر الانترنت تدعم الخبرات العلمية والمعلومات والأبحاث الطبية ما ينعكس إيجاباً على خبرة الأطباء السوريين بهذا المجال معتبراً أن تخصيص معرض للتجهيزات الطبية يسهم بتعريف الأطباء على أحدث التقنيات البرمجية في مجال عملهم.

من جانبه لفت مدير مشفى الزهراوي للأمراض النسائية والتوليد بدمشق الدكتور رفائيل عطا الله الى أهمية الجانب العملي بالمؤتمر حيث سيتم تسليط الضوء عبر ورشتي عمل على حالات سريرية تسهم بدعم معلومات طلاب الدراسات العليا وخاصة ورشة المشيمية المندخلة التي تعتبر من أخطر العمليات التوليدية.

ومن لبنان اعتبر الدكتور انطوان معلوف في تصريح لـ سانا أن انعقاد المؤتمر وبرنامجه الغني خطوة للعودة الى المشاركات العلمية بعد الانقطاع بسبب جائحة كورونا مؤكداً أهمية التعاون وتبادل الخبرات بمختلف المجالات الطبية.

حضر افتتاح المؤتمر وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل الدكتورة سلوى عبدالله و عدد من معاوني وزيري الصحة والتعليم العالي والبحث العلمي وعدد من رؤساء الهيئات والمؤسسات العلمية ورئيسا نقابتي الطب والصيدلة في دمشق وريفها.