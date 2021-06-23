روسيا تصنع سيارة طائرة هجينة بستة مقاعد

موسكو-سانا

كشفت المؤسسة الروسية للدراسات المستقبلية عن صنعها سيارة طائرة هجينة “سيكلوكار” بستة مقاعد.

ونقلت قناة روسيا اليوم عن المشرف على المشروع يان تشبيسيف قوله “ستكون سرعة طيران هذه السيارة 250 كيلومترا في الساعة ومداها الأقصى 500 كيلومتر مع امكانية الهبوط حتى على سطح مائل ب30 درجة عن الأفق وحتى على الأسطح العمودية مع قدرة على حمل 600 كيلو غرام”.

وأضاف أنه يتم التحكم بالطائرة من خلال إما سائق واحد أو عن بعد “بدون طيار” لافتا إلى أنه يمكن الدخول إلى مقصورة الركاب من الجانبين ومن الأبواب الخلفية الواسعة التي تسمح بوضع حمولات ضخمة ومعدات طبية ما يعني إمكانية استخدامها في نقل المرضى والمصابين.

ولفت إلى أن الطائرة الجديدة اجتازت جميع معدات وأجهزة الاختبارات الأرضية بنجاح وانه في عام 2020 حقق النموذج الأولي المصغر للسيارة رحلة جوية تم خلالها اختبار جميع الآليات الرئيسة وخوارزميات التحكم.