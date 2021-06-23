المشاركون في الجلسات الحوارية بجامعة البعث: تشجيع الخريجين على تبني مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر

حمص-سانا

انطلقت في جامعة البعث بحمص اليوم الجلسات الحوارية الطلابية التي يقيمها الاتحاد الوطني لطلبة سورية في الجامعات حول المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر بمشاركة أساتذة أكاديميين وممثلين عن مؤسسات التمويل الصغير والأصغر.

وتناولت محاور اليوم الأول من الجلسات التي تستمر يومين الثقافة الريادية والمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر ودورها بدعم الاقتصاد الوطني حيث أكدت المداخلات أهمية نشر هذه الثقافة من خلال خلق البيئة التشريعية والقانونية المناسبة وإيجاد برامج حكومية مخصصة لدعم الخريجين الجدد توفر لهم مهارات التدريب والتمويل وإيجاد حاضنات أعمال وإكساب الشباب مهارات التدريب اللازمة لتبني مشروعات رائدة.

وأكد الدكتور عبد القادر دواليبي من جامعة حلب أهمية تعزيز ثقافة العمل الحر وتأسيس مشروعات صغيرة للشباب الجامعي وتوظيف المهارات العلمية والأكاديمية التي يكتسبونها بخلق مشاريع رائدة تؤمن لهم فرص عمل وتسهم بدفع عملية التنمية الاقتصادية لافتاً إلى أهمية القانون رقم 8 لعام 2021 المتضمن التأسيس لمصارف التمويل الأصغر كونه أسهم بإيجاد البيئة القانونية للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.

كرم مخلوف مدير مؤسسة التمويل الصغير فرع جبلة لفت إلى أهمية الجلسات في نشر ثقافة إيجاد مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر مدرة للدخل وتعريف الشباب بمتطلبات نجاح المشاريع الرائدة والأسس التي يتم عبرها منح قروض لدعم المشاريع الصغيرة مستعرضاً التسهيلات التي تقدمها المؤسسة في مجال الحصول على القروض وأنواع القروض المقدمة.

بسام محفوض مدير مكتب شؤون الشهداء والجرحى بحمص أشار إلى دور الجلسات بتشجيع الخريجين الجدد على الاعتماد على أنفسهم وتحمل مسؤولياتهم.

وتطرق المهندس وائل الصالح مدير صندوق الرعاية الاجتماعية بحمص إلى البرامج التي قدمها الصندوق ومنها دعم المسرحين والنساء الريفيات ودورها في خلق فرص عمل دائمة للمستفيدين مبيناً أهمية تشجيع الشباب على الانطلاق بمشروعاتهم الصغيرة ومتناهية الصغر.

ولفت علي لولو عضو قيادة فرع اتحاد الطلبة بجامعة البعث إلى أن الجلسات الحوارية انطلقت من شريحة الشباب الجامعي بهدف التعرف على أفكارهم وتجاربهم وطرحها أمام الجهات الداعمة للمشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر.

هنادي ديوب