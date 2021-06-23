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طهران: حجب واشنطن مواقع إخبارية تقويض لحرية التعبير العالمية

2021-06-23

طهران-سانا

أدان المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده حجب الإدارة الأمريكية مواقع إخبارية إيرانية معتبرا أن “الإجراء الأمريكي الممنهج هدفه تقويض حرية التعبير العالمية وإسكات الأصوات المستقلة في وسائل الإعلام”.

ووصف خطيب زاده في تصريح اليوم المعايير المزدوجة التي تنتهجها واشنطن بأنها “مخزية” مؤكدا أن إيران ترفض هذا الإجراء غير القانوني و”البلطجي” وستتابع القضية من خلال القنوات القانونية.

ولفت خطيب زاده إلى أن الإدارة الأمريكية اتبعت نفس مسار الإدارة السابقة والذي لن يؤدي إلا إلى هزيمة مزدوجة لواشنطن.

وكان مدير مكتب الرئيس الإيراني محمود واعظي أدان في وقت سابق اليوم إيقاف الولايات المتحدة عددا من المواقع الإخبارية الإيرانية معتبرا أنه أمر يتعارض مع حرية التعبير.

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