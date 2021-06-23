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مباحثات سورية عراقية لتطوير التعاون الثنائي بمجال النقل

2021-06-23

بغداد-سانا

بحث سفير سورية لدى بغداد صطام جدعان الدندح مع مدير الشركة العامة لتنفيذ المشاريع في وزارة النقل العراقية زيد خليل شعلان سبل تعزيز التعاون بين البلدين في مجالات مشاريع النقل ومشاركة الشركة بإعادة إعمار البنى التحتية في قطاع النقل في سورية.

واطلع الدندح خلال زيارته مقر الشركة اليوم على مهامها وإنجازاتها في مجال مشروعات النقل والمواصلات.

وقال الدندح في تصريح لمراسلة سانا في بغداد إن الزيارة تمخضت عن اتفاق لتزويد سورية بالمنتجات الكونكريتية من أجل صيانة السكك الحديدية بسورية والربط السككي بين سورية والعراق وأن وفدا فنيا عراقيا سيزور دمشق لتوقيع العقود والاتفاقيات قريبا.

من جهته أكد شعلان جاهزية الشركة لتزويد سورية بالعوارض والمنتجات الكونكريتية من خلال معمل العوارض في منطقة أبو غريب غرب بغداد.

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