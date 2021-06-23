بمشاركة 47 لاعباً.. اختتام بطولة اللاذقية لبناء الأجسام (الفيزيك)

اللاذقية-سانا

بمشاركة 47 لاعبا من مختلف الأندية والمراكز التدريبية اختتمت بطولة اللاذقية لبناء الأجسام “الفيزيك” في مدينة الأسد الرياضية استعدادا لبطولة الجمهورية التي ستقام في مدينة حمص في الثامن والعشرين من الشهر الجاري.

وفاز بالمركز الأول بفئة طول 173 سم أحمد يونس وبفئة طول 176 سم عبد الله سقاطي وبفئة طول 179 سم محمد أصفري وبفئة طول زائد 179 سم دريد دواي.

وفي تصريح لنشرة سانا الرياضية قال رئيس اللجنة الفنية لبناء الأجسام ومصارعة الاذرع باللاذقية أيمن كزعور “إن هذه هي المرة الأولى التي يشارك فيها 47 لاعبا في بطولة فيزيك ما جعل المنافسات قوية ومليئة بالإثارة وسيتم انتقاء اللاعبين الذين أحرزوا المركز الأول لتمثيل منتخب اللاذقية في بطولة الجمهورية”.