الوزير مخلوف: المساعدات الإنسانية وصلت خلال شهر رمضان إلى أكثر من ثلاثة ملايين مستفيد

دمشق-سانا

أكد وزير الإدارة المحلية والبيئة المهندس حسين مخلوف أن المساعدات الإنسانية وصلت خلال شهر رمضان الماضي إلى أكثر من ثلاثة ملايين مستفيد موزعين على كامل الجغرافيا السورية بقيمة تجاوزت 35 مليار ليرة سورية.

وبين الوزير مخلوف خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم في فندق الشيراتون بدمشق عقب اجتماعه مع ممثلي الجمعيات الخيرية والمؤسسات الإنسانية وغرف الصناعة والتجارة أن المساعدات تنوعت بين سلات غذائية ومساعدات مادية نقدية ودعم طبي وألبسة وخدمات أخرى نوعية لشرائح جرحى الجيش العربي السوري والمرضى والطلاب وذوي الإعاقة في كل المحافظات إضافة إلى الأسواق الخيرية التي انتشرت في عدة مناطق وخدمت آلاف الأسر.

وأشار الوزير مخلوف إلى أن توزيع المساعدات رافقته تسهيلات لوجستية من قبل الجهات الحكومية لإنجاز عمليات المساعدة بأفضل شكل ممكن.