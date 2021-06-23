نسب تنفيذ عالية لمشاريع الري بمنطقة الغاب لإعادة استثمار كل الأراضي الزراعية

حماة-سانا

كشف مدير الموارد المائية في محافظة حماة المهندس فادي عباس عن تنفيذ نسب عالية لمصفوفة المشاريع المائية المهمة التي أقرتها الحكومة العام الماضي لمنطقة الغاب والتي تقوم المديرية بتنفيذها على مراحل.

وبين عباس في تصريح لنشرة سانا الاقتصادية إنه تم تنفيذ 97 بالمئة من مشروع إعادة تأهيل بوابات الحاجز المائي في بلدة الشريعة كما تم تنفيذ 84 بالمئة من مشروع إعادة تأهيل القناتين الرئيستين ج1 وج2 ضمن مشاريع الاستصلاح لإرواء المساحات المروية من المشروع وذلك بعد خروج سد أفاميا ومحطات الضخ من الخدمة.

وأوضح عباس أنه تم تنفيذ 96 بالمئة من مشروع الربط الهيدروليكي لسد سلحب مع قناة الري الجنوبية من مشروع ري طار العلا العشارنة وذلك للمساهمة في ري الأراضي الموجودة في زمام القناة وكل الأقنية المتفرعة منها كما تم تنفيذ 45 بالمئة من مشروع صيانة طرق الخدمة على المصارف الرئيسة والثانوية وقنوات الري بمنطقة الغاب وتم إنجاز عمليات تعزيل جزء من المصرف الرئيس بطول 7 كم.

ولفت عباس إلى أن الهدف من تنفيذ هذه المشاريع هو رفع كفاءة المنشآت المائية وتوفير مياه الري اللازمة لاحتياجات زراعة كل الاراضي وإعادتها للخدمة مجدداً وذلك بعد استعادة الأمن في المنطقة مشيراً إلى أنه تم مؤخراً إعداد إضبارة صيانة محطة ضخ التوينة لاعتمادها حسب الأولوية والاعتمادات المرصودة في الهيئة العامة للموارد المائية نظراً لحيوية هذا المشروع لكونه يخدم مساحة ثلاثة آلاف هكتار.

سالم الحسين