الصين تدعو إلى تعددية حقيقية ومواجهة التحديات العالمية بشكل مشترك

جنيف-سانا

دعا وزير البعثة الصينية لدى الأمم المتحدة في جنيف جيانغ داون إلى العمل على صعيد دولي لدفع السلام والتنمية وتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها ومواجهة التحديات العالمية بشكل مشترك.

ونقلت وكالة شينخوا عن جيانغ قوله في الدورة الـ 47 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة التي عقدت في جنيف أمس إن “ممارسات مثل فرض نظام اجتماعي فردي ونموذج معين للديمقراطية والتدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى وفرض إجراءات قسرية أحادية جميعها تتعارض مع الديمقراطية والإنسانية تماما كونها تنتهك مقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان”.

وأشار جيانغ إلى أن “الديمقراطية الحقيقية تحقق الاستقرار السياسي والتقدم الاجتماعي ورفاه الشعب وتسهم في تعزيز وحماية حقوق الإنسان”.