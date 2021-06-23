البيت الأبيض يقر بإخفاق بايدن في خط التلقيح ضد كوفيد 19

واشنطن-سانا

أقر البيت الأبيض اليوم بتعذر تحقيق الهدف الذي حدده الرئيس الأمريكي جو بايدن لجهة تلقيح سبعين بالمئة من السكان البالغين بجرعة واحدة على الأقل ضد كوفيد 19 بحلول الرابع من تموز.

وهذا أول هدف يخفق الرئيس الأمريكي بتحقيقه في ملف التلقيح بعدما جعل من حملة تأمين المناعة الجماعية ضد الوباء أولوية في مستهل ولايته.

وقال جيف زيينتس منسق مكافحة كوفيد في البيت الأبيض إن هذا الهدف سيتم تحقيقه “بالنسبة إلى البالغين الذين عمرهم 27 عاماً وما فوق بحلول الرابع من تموز” وأضاف خلال مؤتمر صحفي “نعتبر أن الوصول إلى تلقي سبعين بالمئة من جميع البالغين جرعة واحدة على الأقل سيحتاج إلى بضعة أسابيع إضافية”.

وتلقى حتى الآن 4ر65 بالمئة ممن يبلغون 18 عاماً وما فوق جرعة واحدة على الأقل من اللقاحات الثلاثة المجاز استخدامها في البلاد ولن تتيح وتيرة التلقيح الراهنة بلوغ نسبة السبعين بالمئة خلال أقل من أسبوعين.

وتفيد معطيات السلطات الصحية أن متوسط عدد الجرعات الذي يعطى يومياً ناهز قبل بضعة أيام 850 ألف جرعة وهو رقم يشمل أيضاً الأطفال والفتيان اعتباراً من 12 عاماً باعتماد لقاح فايزر بايونتيك.

وقال زيينتس إن الفئات العمرية التي تتطلب بذل مزيد من الجهود هي تلك التي تراوح بين الـ18 والـ26 عاماً مشدداً على أن “كثيراً من الشبان الأمريكيين يعتقدون أنهم بمنأى عن تداعيات كوفيد 19 وهم أقل إقبالاً على تلقي اللقاح”.

من جانبه حذر مستشار البيت الأبيض للأزمة الصحية أنتوني فاوتشي من أن “هناك خطراً فعلياً أن تشهد الولايات المتحدة طفرات محلية جديدة للوباء”.