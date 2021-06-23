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كرواتيا تتأهل لدور الـ16 على حساب اسكتلندا

2021-06-22

غلاسكو-اسكتلندا -سانا

سجل لوكا مودريتش وإيفان بريشيتش هدفين في الشوط الثاني لتحجز كرواتيا مكانها في دور الستة عشر لبطولة أوروبا لكرة القدم بعد الفوز 3-1 على اسكتلندا اليوم.

واحتلت كرواتيا المركز الثاني في المجموعة الرابعة وستلعب مع وصيف المجموعة الخامسة في كوبنهاغن في الـ28 من الجاري في دور الستة عشر.

وكان الفائز بالمباراة سيحصل على كل شيء حيث تعني النقاط الثلاث التأهل لدور خروج المغلوب لكن تسديدة مودريتش الرائعة في الدقيقة الـ62 وضربة رأس بريشيتش المتقنة حسمتا الأمور لصالح كرواتيا.

وكان كالوم مكغريغور أدرك التعادل لاسكتلندا قبل ثلاث دقائق من الاستراحة بتسديدة قوية ليلغي هدف التقدم الذي سجله نيكولا فلاشيتش لكرواتيا لكن اسكتلندا كانت الطرف الأضعف وأخفقت مرة أخرى في بلوغ دور خروج المغلوب لأول مرة في بطولة كبرى في تاريخها.

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