إنكلترا تتصدر المجموعة الرابعة بفوزها على التشيك

لندن-سانا

تصدرت إنكلترا المجموعة الرابعة لبطولة أمم أوروبا لكرة القدم بفوزها على التشيك بهدف دون رد في اللقاء الذي جمعهما اليوم.

وجاء الهدف مبكراً عبر المدافع رحيم ستيرلينغ حيث ضمن المنتخب الإنكليزي العودة لاستاد ويمبلي من أجل مباراة دور الستة عشر الأسبوع المقبل ليلتقي مع صاحب المركز الثاني في المجموعة السادسة والذي سيتحدد غداً.

وأنهى المنتخب الإنكليزي الذي يخلو سجله من الهزائم الدور الأول بسبع نقاط متقدماً على كرواتيا التي احتلت المركز الثاني بعد تغلبها 3-1 على اسكتلندا.

واحتل المنتخب التشيكي الذي بدا عليه الإرهاق المركز الثالث في المجموعة لكن ضمن رغم ذلك التأهل بحصوله على أربع نقاط.