الصحة العالمية تحذر من نفاذ لقاح كورونا لدى الدول الفقيرة

جنيف-سانا

حذرت منظمة الصحة العالمية من أن عدداً كبيراً من البلدان الفقيرة التي تتلقى لقاحات فيروس كورونا من خلال خطة المشاركة العالمية ليس لديها جرعات كافية لمواصلة برامج التطعيم.

ونقلت هيئة الإذاعة البريطانية عن كبير مستشاري منظمة الصحة العالمية الدكتور بروس إيلوارد قوله “قدم برنامج كوفاكس 90 مليون جرعة إلى 131 دولة إلا أنها لم تكن بالقدر الكافي لحماية السكان من فيروس لا يزال ينتشر في جميع أنحاء العالم”.

وأقر الدكتور إيلوارد أنه أحاط المنظمة بمدى هذا النقص بعبارات شديدة اللهجة وقال إن العديد من الدول المشاركة في كوفاكس ليس لديها لقاحات كافية لتكون قادرة على مواصلة برامجها في الوقت الحالي.

وحذر من أن أكثر من نصف البلدان نفد مخزونها وتطالب بلقاح إضافي ونتيجة لذلك حاولت بعض الدول اتخاذ ترتيبات بديلة للتغلب على النقص مع ما يترتب على ذلك من عواقب وخيمة مثل دفع قيمة أعلى من القيمة السوقية للقاحات.

في الوقت الذي كشف فيه رئيس منظمة الصحة العالمية خللاً صادماً في توزيع اللقاحات بين الدول الغنية والفقيرة.

يذكر أن برنامج كوفاكس أنشئ العام الماضي لضمان إتاحة جرعات لقاح فيروس كورونا في جميع أنحاء العالم بحيث تدعم الدول الأكثر ثراء التكاليف للدول الفقيرة.

ومن الدول التي أبلغت عن نفاد اللقاحات في الأيام الأخيرة أوغندا وزيمبابوي وبنغلاديش وترينيداد وتوباغو.