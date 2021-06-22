ميسي يغيب عن مواجهة الأرجنتين وبوليفيا في بطولة كوبا أمريكا

بوينس آيرس-سانا

يغيب النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب نادي برشلونة الإسباني عن صفوف منتخب بلاده في آخر مواجهاته بمرحلة المجموعات من بطولة كوبا أمريكا 2021 أمام منتخب بوليفيا.

ووفق شبكة “إسبن” العالمية فإن ميسي “33” عاماً اتفق مع المدير الفني لمنتخب الأرجنتين ليونيل سكالوني عقب مباراته مع باراغواي على إراحته خلال مواجهة بوليفيا الثلاثاء المقبل للحصول على أكبر قسط من الراحة قبل مواجهة الدور ربع النهائي.

وكان منتخب التانغو أكد تأهله للدور التالي بفوزه الصعب على منتخب باراغواي بهدف نظيف في اللقاء الذي جمعهما اليوم ليتصدر المجموعة الأولى برصيد سبع نقاط.

وسجل ميسي 73 هدفاً في مشواره مع المنتخب الأرجنتيني منذ عام 2005 حتى الآن ليتربع على قائمة أفضل هدافي منتخب بلاده على مر العصور متفوقاً على أقرب ملاحقيه غابرييل باتيستوتا الذي سجل 54 هدفاً قبل اعتزاله فيما يحتل سيرجيو أغويرو الوافد الجديد لصفوف برشلونة المركز الثالث برصيد 41 هدفاً دولياً.