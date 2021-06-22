بوتين يطلع نظيره الكوبي على نتائج مباحثاته مع بايدن

موسكو- سانا

اطلع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين نظيره الكوبي ميغيل دياز كانيل خلال اتصال هاتفي اليوم على نتائج لقائه مع الرئيس الأمريكي جون بايدن في جنيف مؤخراً.

وأفاد بيان للرئاسة الروسية الكرملين بـ “أن الرئيس بوتين تحدث خلال الاتصال عن انطباعاته عن القمة الروسية الأمريكية في جنيف التي عقدت مؤخراً”.

وأضاف البيان “أن الجانبين أكدا على أهمية الدفاع عن الحقيقة التاريخية عن الحرب الوطنية العظمى وأبطالها وعلى عدم جواز المحاولات لإعادة كتابة التاريخ”.

من جانبه أعرب الرئيس الكوبي بمناسبة الذكرى الـ80 لاندلاع الحرب الوطنية العظمى في روسيا عن تضامنه مع موسكو مؤكداً المساهمة الحاسمة للاتحاد السوفيتي في الانتصار على النازية.

وبحث الرئيسان الروسي والكوبي التعاون بين بلديهما في مختلف المجالات بما في ذلك مواصلة تنسيق المواقف بشأن القضايا الدولية والتعاون على ساحة الأمم المتحدة.

وكان الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي جو بايدن عقدا جولة محادثات موسعة ضمن القمة المنعقدة بينهما في مدينة جنيف السويسرية يوم الـ16 من الشهر الجاري.