موسكو تدعو واشنطن لمراجعة مشتركة لقضايا الاستقرار الاستراتيجي

موسكو-سانا

جددت روسيا دعوتها الولايات المتحدة للحوار المشترك لقضايا الاستقرار الاستراتيجي للوصول إلى حلول متوازنة.

وأعرب نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف في كلمته أمام مؤتمر كارنيغي الدولي للسياسة النووية اليوم عن أمله بأن تتبع الولايات المتحدة نهجا براغماتيا في الحوار مع روسيا حتى نتمكن من العمل معاً لإيجاد حلول متوازنة تجاه مشاكل الاستقرار الاستراتيجي معلناً أن الجانبين سيبدأان قريباً مفاوضات ثنائية حول الاستقرار الاستراتيجي متعدد المستويات.

وأوضح ريابكوف أن موسكو أبدت استعدادها لبدء هذا الحوار ودون أي تأخير معرباً عن أمله بأن يبدأ فريقا التفاوض مشاوراتهما بهذا الصدد.

ولفت ريابكوف إلى أن الجانب الروسي اقترح على الجانب الأمريكي بحث المخاوف المشتركة كخطوة أولى تجاه تحقيق هذه الأهداف مشيرا إلى أنه في المرحلة التالية سيكون من الممكن تحديد طرق تسويتها على أساس مقبول للطرفين.

وأشار نائب وزير الخارجية الروسي إلى أن لدى بلاده مصالح في مجال الأمن ستلتزم بها وتريد أن تكون المحادثات بين الجانبين على أساس التعامل المتبادل دون أن تقدم روسيا تنازلات أحادية الجانب.

وكان المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديمترى بيسكوف أوضح أن اجتماع القمة في جنيف في الـ 16 من الشهر الجارى منح الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي جو بايدن فرصة لاطلاع أحدهما الآخر على مواقفهما وإدراك ماهية المجالات التى يمكن التعاون فيها والمجالات التي لايزال التعاون فيها مستحيلاً بسبب الاختلاف التام في وجهات النظر بين البلدين.