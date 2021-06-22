تحصين 29 ألف رأس من الأبقار بمنطقة الغاب ضد مرض الحمى القلاعية

حماة-سانا

نفذت مديرية الثروة الحيوانية في الهيئة العامة لإدارة وتطوير الغاب بمحافظة حماة حملة لتحصين الأبقار ضد مرض الحمى القلاعية استهدفت نحو 29 ألف رأس.

وأوضح الدكتور حسن عثمان مدير الثروة الحيوانية في الهيئة بتصريح لمراسل سانا أنه خلال الحملة التي استمرت لمدة شهر كامل تم أيضاً تحصين 950 رأساً من الجاموس ضد المرض ذاته مبيناً أنه تم منح اللقاح مجاناً للرؤوس المستهدفة من خلال كوادر بيطرية مؤهلة في المراكز البيطرية المنتشرة بكل أقسام الهيئة والبالغ عددها ثمانية مراكز.

ولفت عثمان إلى أنه تم تقديم النصائح والإرشادات الطبية لمربي الثروة الحيوانية بهدف رفع درجة الوعي البيطري لديهم ما يسهم في الوقاية من مختلف الأمراض والأوبئة التي تصيب الحيوانات مشيراً إلى أن عمليات تلقيح قطعان الأغنام والماعز ضد أمراض الحمى القلاعية والجمرة الخبيثة والباستريلا مستمرة طيلة العام لجميع من يرغب من المربين.

وبين عثمان أن الواقع الصحي لمختلف قطعان الثروة الحيوانية بمنطقة الغاب جيد ولا توجد أي جائحة مرضية مشيراً إلى أن المديرية بصدد تنفيذ مقر جديد لها مع مخبر بيطري نوعي وغرفة للتبريد لحفظ اللقاحات البيطرية.