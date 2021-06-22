الجزائر تجدد تأكيدها على الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني

الجزائر-سانا

جددت الجزائر اليوم التأكيد على وقوفها إلى جانب الشعب الفلسطيني ودعمه لاسترجاع حقوقه وإقامة دولته المستقلة.

ونقلت وسائل إعلام جزائرية عن وزير الخارجية الجزائري صبري بوقدوم قوله خلال الاجتماع الوزاري للجنة فلسطين التابعة لحركة دول عدم الانحياز: “إن جوهر القضية الفلسطينية يكمن تحديداً باحتلال الأراضي الفلسطينية وفي استمرار القوة القائمة بالاحتلال من الإفلات من العقاب” مشدداً على أن “أي حل نهائي لا بد وأن يضمن معالجة هذين الإشكالين”.

ونوه بوقدوم بصمود الشعب الفلسطيني مجدداً “دعم الجزائر اللامشروط لاسترجاع حقوقه غير القابلة للتصرف بتقرير المصير إضافة إلى إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس وفقاً للشرعية الدولية واللوائح الأممية”.