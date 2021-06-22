بتكلفة 480 مليون ليرة… تنفيذ ثلاثة مشاريع خدمية لفرع الشركة العامة للبناء والتعمير في درعا

درعا-سانا

نفذ فرع المنطقة الجنوبية للشركة العامة للبناء والتعمير في محافظة درعا ثلاثة مشاريع خدمية بتكلفة إجمالية تبلغ 480 مليون ليرة سورية.

وذكر معاون مدير الفرع المهندس مامون الرفاعي في تصريح لمراسل سانا اليوم أن الفرع أنجز مشروعاً لصالح مجلس بلدة صيدا ببناء هنغار لتسمين العجول بتكلفة 100 مليون ليرة كما وصلت نسبة الإنجاز في إعادة تأهيل بناء فرع التامينات الاجتماعية في البناء البرجي التابع لمجلس مدينة درعا إلى أكثر من 90 بالمئة وبتكلفة إجمالية تصل إلى 180 مليون ليرة إضافة إلى الانتهاء من اعمال سطح القبو التابع لمجلس مدينة درعا وسط المدينة الصناعية بتكلفة 200 مليون ليرة على ان يتبع اعمال القبو بناء سبعة محال لممارسة النشاطات الحرفية.

وأوضح الرفاعي أن التنفيذ يتم وفق القيمة والمدد العقدية مبيناً أن مشروعي الهنغار في صيدا والقبو والمحال التجارية في مدينة درعا يندرجان ضمن المشاريع التنموية المتضمنة في خطتي مجلسي المدينة والبلدة بهدف تحسين واقع الإيرادات وتوجيه الفائض باتجاه الواقع الخدمي.