استلام أكثر من 102 طن من الأقماح لتصنيع مادة البرغل في شركة بصل السلمية

حماة-سانا

استلمت الشركة العامة لتجفيف البصل والخضار في مدينة السلمية بريف حماة أكثر من 102 طن من الأقماح مباشرة من المزارعين وحسب مواصفات المؤسسة السورية للحبوب وذلك في إطار تنفيذ خطتها لتصنيع مادة البرغل للموسم الحالي.

وبين مدير عام الشركة المهندس باسل الحموي لمراسلة سانا أن عمليات استلام الأقماح تتم من خلال لجان مختصة لفحص العينات في مخبر الشركة ولا يتم استقبال الأقماح سوى من الدرجتين الأولى والثانية لافتا إلى أن الشركة تسعى لتأمين كميات أخرى من القمح عبر المؤسسة السورية للحبوب لتنفيذ خطتها لتصنيع مادة البرغل للموسم الحالي والبالغة 350 طنا وتلبية العقود المبرمة مع عدد من جهات القطاع العام.

وأوضح الحموي أن إنتاج مادة البرغل يتم من خلال استلام القمح القاسي وغربلته وسلقه وتجفيفه ومن ثم تخزينه في مستودع الشركة ويتم جرش وتصنيع البرغل حسب الطلب ليطرح بعدها في الأسواق للقطاعين العام والخاص بالسعر المنافس.