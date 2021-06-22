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S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
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سورية والعالم
كاتبة تشيكية: أردوغان يتدخل بالشؤون الداخلية لسورية ودول أخرى بشكل مخادع
2021-06-22
ضابط تركي متقاعد: أردوغان سبب الأزمة في سورية وعرقلة الحل النهائي لها
2021-06-21
مباحثات سورية عراقية لتطوير التعاون الثنائي في المجالات القانونية والقضائية
2021-06-21
معرض فني سوري في الصين يهدف إلى تمتين العلاقات الثقافية بين الشعبين
2021-06-21
لافروف: على الغرب الاعتراف بمسؤوليته عن تردي الوضع الإنساني في سورية
2021-06-21
التوقيع على محضر اجتماعات الجانبين السوري والعراقي.. وزير الصناعة: تأسيس نقطة ارتكاز للتعاون الصناعي بين البلدين
2021-06-21
غروسبيتش: سورية تتعرض لعدوان خارجي وللإرهاب الدولي والغرب يفرض إجراءات قسرية على شعبها
2021-06-21
محليات
بتكلفة 480 مليون ليرة… تنفيذ ثلاثة مشاريع خدمية لفرع الشركة العامة للبناء والتعمير في درعا
2021-06-22
إخماد عشرة حرائق في درعا
2021-06-22
تنظيم 35 ضبطاً تموينياً بحق فعاليات تجارية مخالفة في حمص
2021-06-22
ضبط 17 كيس دقيق تمويني في مخبزين بريف اللاذقية معدة للاتجار بها بطريقة غير مشروعة
2021-06-22
الجو بين الصحو والغائم جزئياً مع فرصة لهطل زخات مطر على المرتفعات الساحلية
2021-06-22
اليوغا للصحة.. فعالية للسفارة الهندية في قلعة دمشق
2021-06-21
انتهاء المرحلة الأولى من تأهيل الانزلاق في تحويلة الحفة بريف اللاذقية
2021-06-21
رياضة
يويفا: لا خطة لنقل نهائي أوروبا من ويمبلي
2021-06-22
الدنمارك تفوز على روسيا برباعية في يورو 2020
2021-06-22
هولندا تفوز على مقدونيا الشمالية في بطولة أمم أوروبا 2020
2021-06-21
شادي عيسى يحقق المركز الرابع في بطولة فزاع الدولية للرياضات الخاصة
2021-06-21
تكريم ذوي الشهداء الرياضيين في المنتخبات الوطنية لمختلف الألعاب
2021-06-21
الإصابة تغيب لاعب المنتخب الألماني مولر أمام المجر في بطولة يورو 2020
2021-06-21
رئيس رابطة الدوري الإسباني: برشلونة سيضطر إلى خفض الرواتب لتجديد عقد ميسي
2021-06-21
اقتصاد
ارتفاع أسعار الذهب
2021-06-22
مشروع نوعي للزراعة الأسرية بريف السويداء يعيل 15 فرداً
2021-06-22
السورية للتجارة في حماة: تخزين كميات من الفروج لطرحها في الأسواق خلال فترة عيد الأضحى
2021-06-22
ارتفاع أسعار النفط
2021-06-22
عملة البيتكوين تواصل تسجيل الخسائر وتهبط بأكثر من 11%
2021-06-22
الاحتياطي الفيدرالي: كورونا ما زال يشكل خطراً على الاقتصاد الأمريكي
2021-06-22
ضبط كميات كبيرة من الدقيق التمويني معدة للإتجار بها في اللاذقية
2021-06-21
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