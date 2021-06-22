القوات العراقية تقضي على أحد متزعمي تنظيم (داعش) الإرهابي

بغداد-سانا

أعلنت القوات العراقية اليوم القضاء على أحد متزعمي تنظيم “داعش” الإرهابي بعملية نوعية شرق البلاد.

ونقل موقع السومرية نيوز عن قائد قاطع عمليات ديالى في الحشد الشعبي طالب الموسوي قوله في بيان إن قوة من اللواء 24 بالحشد الشعبي وبناء على معلومات استخبارية دقيقة تمكنت من قتل الإرهابي أسامة علي ناصر المهداوي المكنى بـ “أبو جحيل” مشيراً إلى أن الإرهابي خطط لعدة عمليات إرهابية ولا سيما في قضاء المقدادية بمحافظة ديالى.

وكانت القوات العراقية ألقت في وقت سابق اليوم القبض على ثلاثة إرهابيين في منطقة الفتوح جنوب بغداد.