واشنطن تؤكد عودة سفيرها إلى موسكو خلال أسبوع

واشنطن-سانا

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن سفيرها لدى موسكو جون سوليفان سيعود لممارسة عمله في روسيا خلال الأسبوع الجاري.

ونقلت فرانس برس عن المتحدث باسم الوزارة نيد برايس قوله في تصريح صحفي اليوم: إن قرار العودة يعود إلى الرغبة في الحفاظ على قنوات تواصل مفتوحة مع الحكومة الروسية لتعزيز المصالح الأمريكية وكذلك لتقليص مخاطر سوء الفهم بين البلدين.

وأفادت وكالة تاس الروسية أمس بأن السفير الروسي لدى واشنطن أناتولى أنطونوف سيتوجه إلى الولايات المتحدة وسيعود إلى أداء مهامه اعتباراً اليوم.

وكانت روسيا استدعت سفيرها لدى واشنطن في الـ21 من آذار الماضي بعدما تصريحات مسيئة للرئيس الأمريكى جو بايدن بحق نظيره الروسي فلاديمير بوتين ليتبادل البلدان بعدها فرض عقوبات على جهات في كلا البلدين.

واستدعت الولايات المتحدة سفيرها لدى روسيا جون سوليفان إلى واشنطن في الـ22 من نيسان للتباحث بشأن وضع العلاقات الثنائية بينهما.

وخلال القمة الروسية الأمريكية التي انعقدت في الـ16 من حزيران الجاري في جنيف اتفق بوتين وبايدن على إعادة سفيري البلدين بينما أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف يوم الجمعة الماضي أن عودة السفيرين “تعد لفتة رمزية لكنها مهمة للغاية”.