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العدوان السعودي يواصل استهداف المناطق السكنية في اليمن

2021-06-21

صنعاء -سانا

واصل طيران العدوان السعودي استهداف المناطق السكنية في اليمن مخلفاً أضراراً كبيرة بممتلكات المدنيين.

وذكر مصدر عسكري لموقع المسيرة نت أن طيران العدوان السعودي شن 24 غارة على مديرية صرواح وخمس غارات على مديريتي رغوان ومدغل في محافظة مأرب كما شن غارة على مديرية حرض في محافظة حجة.

وأشار المصدر إلى أن طيران العدوان السعودي شن غارة على منطقة الفرع بمديرية كتاف في محافظة صعدة وأخرى على البقع قبالة نجران.

ويواصل النظام السعودي عدوانه على الشعب اليمني مخلفاً عشرات آلاف الضحايا ودماراً هائلاً بالبنى التحتية في اليمن.

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