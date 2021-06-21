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منظمة الطاقة الذرية الإيرانية: محطة بوشهر النووية ستعاود إنتاج الكهرباء خلال أيام

2021-06-21

طهران-سانا

أكدت منظمة الطاقة الذرية الإيرانية أن محطة بو شهر النووية ستعاود عملها في إنتاج الكهرباء خلال الأيام القليلة المقبلة بعد خروجها عن العمل مؤقتاً لأسباب فنية.

وقالت المنظمة في بيان اليوم إن الوكالة الدولية للطاقة الذرية على علم بما حدث لمفاعل بوشهر النووي وهي على تواصل دائم مع المنظمة.

وأعلنت شركة توزيع الكهرباء الإيرانية “توانير” أمس إغلاق منشأة محطة بوشهر النووية “بشكل طارئ لمدة أربعة أيام على أعلى تقدير”.

وكانت إيران أشارت في آذار الماضي إلى إمكانية توقف المحطة عن العمل لعدم القدرة على شراء قطع غيار ومعدات لها من الخارج بسبب العقوبات المصرفية التي فرضتها واشنطن على طهران في عام 2018.

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