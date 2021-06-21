مباحثات سورية عراقية لتطوير التعاون الثنائي في المجالات القانونية والقضائية

بغداد-سانا

بحث وزير العدل العراقي القاضي سالار عبد الستار محمد ‏مع سفير سورية في بغداد ‏سطام جدعان الدندح آفاق التعاون والتنسيق ‏المشترك بين البلدين الشقيقين في المجالات القانونية والقضائية.

وجاء في بيان لوزارة العدل العراقية تلقت مراسلة سانا في بغداد نسخة منه: “إن الجانبين بحثا ‏تحديد موعد توقيع اتفاقية تفاهم في المجالات القانونية ‏والقضائية بين وزارتي العدل العراقية والسورية ‏لتطوير وتنمية قدرات موظفي الوزارة العراقية”.

وأكد الوزير العراقي خلال اللقاء عمق العلاقات بين ‏العراق وسورية وضرورة تعزيزها لما فيه ‏مصلحة الشعبين الشقيقين.

من جهته أكد السفير الدندح في تصريح لمراسلة سانا دعم سورية للعراق في جميع المجالات ومن ضمنها ‏المجال القانوني والقضائي بما يخدم الجانبين وقال الدندح: “تم توجيه دعوة للوزير العراقي لزيارة سورية لبحث اتفاقية تطوير التعاون القضائي في المجالات الجنائية والمدنية والشخصية وتسليم المجرمين والمحكوم عليهم قضائياً ووعد الوزير بتلبية الدعوة في أقرب وقت ممكن”.