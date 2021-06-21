مباحثات سورية عراقية لتطوير التعاون الثنائي في المجالات القانونية والقضائية

بغداد-سانا
بحث وزير العدل العراقي القاضي سالار عبد الستار محمد مع سفير سورية في بغداد سطام جدعان الدندح آفاق التعاون والتنسيق المشترك بين البلدين الشقيقين في المجالات القانونية والقضائية.
وجاء في بيان لوزارة العدل العراقية تلقت مراسلة سانا في بغداد نسخة منه: “إن الجانبين بحثا تحديد موعد توقيع اتفاقية تفاهم في المجالات القانونية والقضائية بين وزارتي العدل العراقية والسورية لتطوير وتنمية قدرات موظفي الوزارة العراقية”.
وأكد الوزير العراقي خلال اللقاء عمق العلاقات بين العراق وسورية وضرورة تعزيزها لما فيه مصلحة الشعبين الشقيقين.
من جهته أكد السفير الدندح في تصريح لمراسلة سانا دعم سورية للعراق في جميع المجالات ومن ضمنها المجال القانوني والقضائي بما يخدم الجانبين وقال الدندح: “تم توجيه دعوة للوزير العراقي لزيارة سورية لبحث اتفاقية تطوير التعاون القضائي في المجالات الجنائية والمدنية والشخصية وتسليم المجرمين والمحكوم عليهم قضائياً ووعد الوزير بتلبية الدعوة في أقرب وقت ممكن”.