الاحتلال التركي يعتدي بالمدفعية على محيط تل أبيض وعين عيسى بريف الرقة

الرقة–سانا

جددت قوات الاحتلال التركي ومرتزقتها من المجموعات الإرهابية عدوانها على القرى في محيط مدينتي عين عيسى وتل أبيض بريف الرقة انطلاقاً من مناطق انتشارها في القرى الواقعة على الشريط الحدودي مع تركيا.

وذكرت مصادر محلية لـ سانا أن “قوات الاحتلال التركي استهدفت بالمدفعية الثقيلة المنازل في قرية كور حسن غرب تل أبيض بريف الرقة الشمالي ما تسبب بوقوع دمار في منازل عدد من المواطنين وممتلكاتهم”.

ولفتت المصادر إلى أن “عدداً من قذائف المدفعية أطلقها مرتزقة الاحتلال التركي باتجاه قرية المبلوجة وصوامع قزعلي شمال غربي عين عيسى ما تسبب بتدمير عدد من المنازل السكنية والممتلكات دون ورود معلومات عن وقوع إصابات في صفوف المدنيين”.

وتنتشر في عدد من القرى والبلدات الواقعة على الشريط الحدودي مع تركيا قوات تابعة للاحتلال التركي ومجموعات إرهابية تابعة لها تعتدي على القرى بغية دفع المواطنين إلى ترك منازلهم وأراضيهم الزراعية وغالباً ما تؤدي هذه الاعتداءات إلى ارتقاء شهداء ووقوع جرحى في صفوف المدنيين.