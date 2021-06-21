بوتين يدعو لأن تكون انتخابات مجلس الدوما نزيهة وشفافة

موسكو-سانا

شدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على ضرورة أن تكون انتخابات مجلس الدوما الروسي نزيهة وشفافة وأن تظل المنافسة الشديدة خلال الفترة الانتخابية ضمن نقاش حضاري.

ونقلت وكالة تاس الروسية عن بوتين قوله للمشرعين إن “الهدف المشترك لنا جميعاً بما في ذلك الفصائل البرلمانية هو إجراء الانتخابات بطريقة نظيفة ونزيهة وشفافة ومفتوحة مع الالتزام الصارم بالقانون”.

وشدد الرئيس الروسي على أنه “من الضروري أن تأخذ المنافسة الطبيعية الشديدة شكل مناقشة حضارية جوهرية دون اتهامات متبادلة وإهانات ووعود فارغة يستحيل الوفاء بها”.

وتابع بوتين إن “هذا النوع من التنافس الانتخابي الهادف فقط واحترام المعارضين والأهم من ذلك المواطنون سيسهل تطوراً نوعياً تقدمياً للبرلمان ونظام التعددية الحزبية في روسيا” مضيفاً إن “هذا النهج سيزيد من ثقة الناس في كل المؤسسات وهو الأساس الأكثر ضرورة والأقوى للتقدم وتحقيق أهداف التنمية الوطنية”.

وكان نائب رئيس اللجنة المركزية للانتخابات الروسية نيكولاي بولايف أعلن في الـ 18 من حزيران الجاري أنه يحق لـ 32 حزباً سياسياً المشاركة في انتخابات مجلس الدوما المزمع إجراؤها في الـ 19 من أيلول المقبل.

وكان بوتين أصدر في الـ 17 حزيران الجاري مرسوماً حدد بموجبه موعد انتخابات مجلس الدوما للدورة الثامنة في الـ 19 من أيلول المقبل.