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1000 عملية تمويل يشتبه ارتباطها بالإرهاب في إيطاليا خلال عام

2021-06-21

روما–سانا

كشفت مصادر أمنية إيطالية اليوم أنه تم خلال عام واحد الإبلاغ عن أكثر من ألف عملية تمويل مشتبه بارتباطها بالإرهاب.

وذكرت وكالة آكي الإيطالية أن الميزانية التشغيلية لعام 2020 التي أصدرتها قوات الشرطة المالية كشفت وجود 137212 بلاغاً عن معاملات مشبوهة خلال العام الماضي منها 76275 خضعت لمزيد من التحقيقات وتبين أن 1162 عملية تتعلق بتمويل الإرهاب.

وتشهد إيطاليا كغيرها من الدول الأوروبية حالة استنفار أمني خوفاً من ارتداد الإرهاب الذي دعمته بعض تلك الدول وتغاضت عن جرائمه إلى أراضيها ولا سيما بعد وقوع هجمات إرهابية في مدن أوروبية عدة.

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