إصابة أربعة أشخاص جراء إعصار ضرب مدينة شيكاغو الأمريكية

شيكاغو–سانا

أصيب أربعة أشخاص على الأقل وتعطل التيار الكهربائي نتيجة إعصار اجتاح ضواحي مدينة شيكاغو الأمريكية.

ونقلت ا ب عن دائرة الأرصاد الأمريكية قولها: إنه “تم الإبلاغ عن أربع إصابات على الأقل في نابرفيل حيث تضرر عشرات المنازل وسقط العديد من الأشجار الكبيرة بسبب الإعصار”.

وبسبب الإعصار دعا مسؤولون في قرية وودريدغ القريبة من شيكاغو السكان إلى الاحتماء وأخذ الحيطة والحذر خوفاً من سقوط خطوط الكهرباء والأشجار عليهم.

كما تسببت العواصف الرعدية الشديدة أيضاً في رياح عاتية وأمطار غزيرة في أجزاء من ولاية ميشيغان الأمريكية.

وأعلن أمس عن مصرع 10 أشخاص بينهم تسعة أطفال إثر تصادم أكثر من 15 سيارة قرب غرينفيل في ولاية الأباما الأمريكية عزا مسؤولون محليون الحادث إلى العاصفة كلوديت التي تجتاح الولاية وولايات أخرى.