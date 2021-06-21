مياه درعا تتسلم 30 طناً من مادة هيبوكلوريد الصوديوم

درعا–سانا

تسلمت المؤسسة العامة لمياه الشرب بدرعا 30 طناً من مادة هيبوكلوريد الصوديوم الخاصة بتعقيم المياه مقدمة من فرع منظمة الهلال الأحمر العربي السوري.

وبين المهندس محمد المسالمة مدير مؤسسة المياه في تصريح لمراسل سانا أن الكميات المقدمة تكفي المؤسسة نحو شهر تقريباً لافتاً إلى وجود تعاون بين المؤسسة وعدد من المنظمات الدولية في مجال التعقيم وتوفير المواد اللازمة.

من ناحية ثانية أوضح المسالمة أن المؤسسة باشرت بتنفيذ محطة ضخ مدينة نوى بتكلفة 220 مليون ليرة وبغزارة 100 متر مكعب من المياه في الساعة وتكفي لإرواء 20 ألف نسمة مشيراً إلى أنه تم الانتهاء من حفر ثلاثة آبار خاصة بالمحطة ويتم حالياً حفر البئر الرابع.

يشار إلى أن مؤسسة مياه درعا تسلمت سابقاً 60 طناً من مادة هيبوكلوريد الصوديوم.