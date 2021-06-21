الكرملين: ليس لدينا سبب لشطب واشنطن من قائمة البلدان غير الصديقة

موسكو-سانا

أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية الكرملين ديمتري بيسكوف اليوم أنه لا يوجد حالياً أي سبب لروسيا لشطب الولايات المتحدة من قائمتها للدول غير الصديقة قبل تنفيذ الاتفاقات التي تم التوصل إليها في قمة جنيف الروسية الأمريكية مؤخراً.

ونقلت وكالة “تاس” عن بيسكوف قوله رداً على سؤال حول احتمال شطب الولايات المتحدة من قائمة الدول غير الصديقة بعد الاجتماع بين الرئيسين فلاديمير بوتين والأمريكي جو بايدن في جنيف يوم الأربعاء الماضي: إن “هذا الأمر لا يدخل حيز التنفيذ حتى نرى نتائج الاتفاقات قيد التنفيذ ولا توجد حالياً أي أسباب لإدخال أي تغييرات”.

وأشار بيسكوف إلى أن الاجتماعات على أعلى مستوى تؤدي إلى تفاهمات ولكن تبقى تفاهمات معلقة في الهواء دون تنفيذ وإنشاء آليات العمل ذات الصلة ودون اتفاقات موضوعية”.

وكانت روسيا نشرت في الـ 14 من أيار الماضي قائمتها الرسمية المعتمدة من الحكومة للدول الأجنبية التي تعتبرها غير ودية وهي تشمل فقط الولايات المتحدة وجمهورية التشيك.

تجدر الإشارة إلى أن بيسكوف أوضح إثر اجتماع القمة في جنيف في الـ 16 من الشهر الجاري أن الاجتماع منح الرئيسين بوتين وبايدن فرصة لاطلاع أحدهما الآخر على مواقفهما وإدراك ماهية المجالات التي يمكن التعاون فيها.