لافروف: لمنظمة الأمن والتعاون بأوروبا إمكانات للحوار وحل المشاكل

موسكو-سانا

قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف اليوم إن منظمة الأمن والتعاون في أوروبا تملك إمكانات كبيرة للحوار وحل المشاكل الأوروبية الأطلسية المشتركة واتخاذ قرارات إيجابية جماعية لحلها.

ونقلت وكالة تاس الروسية عن لافروف قوله في مستهل محادثاته في موسكو مع هيلغا شميد الأمين العام لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا “آمل بأن تتمكن روسيا والمنظمة من تبادل وجهات النظر بالتفصيل حول الوضع في النشاط الجاري في المجالات السياسية والاقتصادية والبيئية وحقوق الإنسان”.

بدورها وعدت شميد بالالتزام بالحوار الموثوق به وكذلك بالتنفيذ الصارم للالتزامات.