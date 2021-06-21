زراعي السويداء يبدأ صرف الدفعة الأولى من أثمان القمح ويستجر كميات جديدة من السماد

السويداء-سانا

بدأ المصرف الزراعي التعاوني بالسويداء اليوم بصرف الدفعة الأولى من أثمان القمح المسلم من المزارعين للموسم الحالي.

وأشار مدير المصرف المهندس نسيم حديفة في تصريح لمراسل سانا إلى أن عمليات الصرف للدفعة الأولى التي تشمل من سلموا محصولهم لمطحنة أم الزيتون وفرع إكثار البذار تتم بغض النظر عن مديونية المزارع لمؤسسات الدولة مؤكداً جاهزية المصرف لتسليم أثمان القمح عقب ورود قوائم بأسماء المزارعين من المراكز التي تسلمت محاصيلهم حيث تم فتح ثلاثة صناديق بالمصرف لتسريع الصرف.

من جهة ثانية لفت إلى استجرار المصرف وفروعه بالسويداء اليوم كمية 120 طناً من سماد النترات 26 و السوبر فوسفات لتأمين احتياجات المزارعين.

وأضاف أن الكميات المستجرة يتم بيعها نقداً وفق جدول الاحتياج الفعلي لكل محصول الصادر عن وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي وبسعر يبلغ للطن الواحد للنترات 26 بـ 700 ألف ليرة وللسوبر فوسفات مليوناً و112 ألف ليرة.

وكان المصرف الزراعي التعاوني بالسويداء وفروعه استجر خلال الأيام الماضية 340 طناً من مختلف الأسمدة كما مدد بيعها نقداً للزيتون المروي لنهاية الشهر الحالي.