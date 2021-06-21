42 ميدالية متنوعة للسويداء في بطولة الأندية والبيوتات الرياضية للكاراتيه للفئات العمرية

السويداء – سانا

حققت أندية محافظة السويداء 42 ميدالية متنوعة خلال مشاركتها بمنافسات بطولة الأندية والبيوتات الرياضية للكاراتيه للفئات العمرية الصغيرة تحت 8 و 10 و 12 سنة التي استضافتها مدينة الجلاء الرياضية بدمشق.

وتمثلت نتائج أندية السويداء بحصول نادي العربي على4 ذهبيات و3 فضيات و7 برونزيات ونادي شقا على ثلاث ذهبيات وثلاث فضيات وبرونزية وحصل على المركز الأول بفئة تحت 12 عاماً ونادي قنوات على ذهبية وفضيتين وخمس برونزيات ونادي شهبا على ذهبية وفضية وخمس برونزيات ونادي الكفر على فضية وبرونزيتين ونادي كيميكاي الخاص على فضية وناديي القرية وصلخد على برونزية لكل منهما.

وفي تصريح لمندوب سانا الرياضي أشار عضو اللجنة الفنية للكاراتيه بالسويداء نعمان كيوان إلى أن البطولة شهدت نجاحاً تنظيمياً وفنياً ومشاركة واسعة مبيناً أن نتائج أندية السويداء جيدة قياساً بضعف إمكاناتها المادية.

عمر الطويل