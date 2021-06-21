العدو الإسرائيلي يجدد خرق الأجواء والمياه اللبنانية

بيروت-سانا

جدد طيران العدو الإسرائيلي وزوارقه الحربية خرق الأجواء والمياه الإقليمية اللبنانية.

وذكرت قيادة الجيش اللبناني في بيان الليلة أن طائرتين حربيتين للعدو الإسرائيلي خرقتا الأجواء اللبنانية من فوق بلدة علما الشعب الجنوبية باتجاه الشمال وصولاً حتى البترون ونفذتا طيرانا دائريا فوق مختلف المناطق اللبنانية ثم غادرتا الأجواء من فوق البحر غرب بلدة الناقورة مشيرة أيضاً إلى قيام ثلاثة زوارق حربية معادية بخرق المياه الإقليمية اللبنانية مقابل رأس الناقورة وإلقاء عناصرها ثلاث قنابل مضيئة.

ولفت البيان إلى أن متابعة موضوع الخرق تتم بالتنسيق مع قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان”يونيفيل”.

ويواصل العدو الإسرائيلي انتهاكاته لأجواء لبنان وأراضيه ومياهه الإقليمية ضارباً عرض الحائط بكل الأعراف والقوانين الدولية.