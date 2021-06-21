مصرع عشرة أشخاص بحادث سير في ولاية ألاباما الأميركية

ميامي-سانا

لقي 10 أشخاص بينهم تسعة أطفال مصرعهم إثر تصادم أكثر من 15 سيارة قرب غرينفيل في ولاية ألاباما الأميركية.

ونقلت فرانس برس عن واين غارلوك الطبيب الشرعي في مقاطعة باتلر قوله “من المرجح أن تكون العاصفة كلوديت التي تجتاح عدداً من الولايات الأميركية سبب الحادث أو انزلاق مائي”.

ووفق غارلوك قتل ثمانية من الأطفال في مركبة تتبع مدرسة تستقبل ضحايا سوء المعاملة والإهمال كما توفي أب وابنته الرضيعة كانا في سيارة أخرى بعد نقلهما إلى مستشفى في المنطقة.

وفي حادث منفصل أكد كيب تاينر رئيس بلدية توسكالوسا في الولاية ذاتها على فيسبوك أن شخصين آخرين لقيا حتفهما أثناء مرور العاصفة كلوديت.

ونقل موقع توسكالوسا الإخباري عن أحد أعضاء مكتب تاينر قوله إن رجلاً يبلغ 24 عاماً وابنه البالغ ثلاث سنوات قتلاً في منزلهما نتيجة سقوط شجرة عليه.

يذكر أن العاصفة كلوديت مصحوبة بأمطار غزيرة وفيضانات اجتاحت مناطق عدة في الساحل الأميركي بما في ذلك لويزيانا وميسيسبى وألاباما اليوم.

وتسببت الأمطار الغزيرة المتواصلة بارتفاع منسوب المياه في برمنغهام وتوسكالوسا في ألاباما بينما حذر خبراء الأرصاد من حدوث انهيارات طينية من جراء تواصل هطل الأمطار الغزيرة عبر المناطق الساحلية الجنوبية الغربية والغربية من المكسيك.