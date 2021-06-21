راجعين.. عرض راقص لفرقة المهرة على مسرح دار الثقافة بحمص

حمص-سانا

إضاءات فرقة المهرة اليوم مسرح دار الثقافة بحمص بالفرح والأصالة من خلال عرضها الراقص بعنوان “راجعين” الذي قدمته بحضور جمهور كبير.

وتضمن العرض تسع لوحات راقصة مستوحاة من تراث وفلكلور “الجزيرة السورية” ومن “فلسطين ولبنان ومصر وتونس والعراق” تخللها فقرات شعر ومسرح.

ماهر حمامي مؤسس الفرقة ومدربها أشار في تصريح لمراسلة سانا إلى أن المهرة قدمت اليوم برنامجا يحمل في مضمونه قضية العروبة السورية وترابطها مع الدول العربية ليوصل رسالة للعالم بأن وطننا بلد حضارة وفن وسلام معتبراً أن راجعين عرض متكامل من حيث الزي والحركة والأغاني.

ورأى مؤيد الخراط من أعضاء الفرقة أن العرض حمل هذا العنوان “راجعين” ليكون بمثابة دعوة للاجئين للعودة إلى وطنهم سورية.

المهندس عفيف رحال “شاعر وكاتب” من الحضور نوه بـ “روعة” حركات الفرقة وتناسقها وجمال اللباس والأداء مبينا أننا بحاجة لمثل هذه الفرق والعروض التي ترسخ الفكر العربي لأن سورية مهد العروبة.

وبين عدد من الحضور أن الفرقة شعلة نشاط ولديها قدرة ومهارة على خلق أجواء الفرح والتذكير بتاريخ بلادنا وتراثها الفني من خلال الفقرات المتنوعة التي قدمتها.

يذكر أن فرقة المهرة تأسست عام 1991 بدمشق على يد المدرب ماهر حمامي ويبلغ عدد افرادها نحو 30 شابا وشابة.

لارا أحمد